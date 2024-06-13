Более 1100 часов мастер-классов пройдет на фестивале «Времена и эпохи» в Москве

«Времена и эпохи» — один из самых масштабных фестивалей «Московских сезонов». В этом году на фестивальных площадках пройдет более 1100 часов мастер-классов, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В этот раз исторические мероприятия ждут гостей с 12 по 16 июня. Фестиваль «Времена и эпохи» является 12-м по счету и проходит в рамках проекта «Лето в Москве».

В каждом округе устроена площадка, посвященная определенному историческому периоду. Гостей ждут сотни часов мастер-классов и масштабная сценическая программа. Мероприятия на площадках меняются каждый час.

На бульваре Дмитрия Донского воссозданы 40-е годы, которые посвящены летчикам и развитию воздушно-военных сил. Здесь же на мастер-классе научат принципам работы радиоточек и помогут пройти парашютную подготовку.

Площадка на улице Теплый стан посвящена победам Петра I, Северной войне 1700–1721 годов. Посетителей мероприятия научат пользоваться мушкетом, разыграют для них морскую баталию и позволят попробовать себя в барочных танцах.

На Матвеевской улице развернется Крымская война 1853–1856 годов. Гости научатся вязать морские узлы и веревочные щиты. Дети раскрасят деревянных солдатиков и потанцуют в стиле XIX века.

Суворовским победам посвящена площадка на Коптевском бульваре. Здесь можно научиться заряжать солдатский мушкет и освоить приемы штыкового боя. Гостям дадут примерить солдатский мундир, написать письмо перьевой ручкой и запечатать конверт сургучом.

На Ореховском бульваре представительниц прекрасного пола ждут лекции о моде, мастер-классы по вышивке и изготовлению старинной фотографии. На Городецкой улице можно послушать лекции о доспехах XIX века и пройти мастер-класс по фехтованию. Площадка посвящена времени, когда Максимилиан II Габсбург, эрцгерцог Австрийский, был союзником Москвы.

В Древний Египет можно попасть на Волгоградском проспекте. Посетителей научат гадать на жуках-скарабеях и делать амулеты. Морским специальностям обучат на Сухонской улице на площадке ВМФ СССР. Там можно попробовать себя в роли водолаза, штурмана, радиста.

Подробнее об уличных городских мероприятиях можно узнать на сайте проекта «Московские сезоны».