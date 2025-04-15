В Москве 20 апреля состоится специальный показ документального фильма

20 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», г. Москва, ул. Новый Арбат, 24, (зал № 4), в рамках внеконкурсной программы 47 Московского международного кинофестиваля состоится спецпоказ документального фильма «А. П. Чехов. Писатель на все времена», созданный командой академии Н. С. Михалкова по заказу музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена», посвящен 165-летию А. П. Чехова и создан творческой командой Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова в 2025 году. Спустя полтора столетия авторы фильма обращаются к точному и емкому слову Антона Павловича, совершая попытку под его пристальным и беспристрастным взглядом раскрыть тайну его неугасающей актуальности. Но Чехов неизменно ставит перед нами новые вопросы, на которые нам еще только предстоит найти ответы.

В основе сюжета фильма — беседа представителей творческих профессий разных возрастов. В разговоре примут участие: народный артист России Никита Михалков, народный артист России Владимир Хотиненко, заслуженный артист РФ, главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, генеральный директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева, заслуженный артист РФ, председатель жюри конкурса чтецов в Музее-заповеднике «Мелихово» Юрий Голышев, художественный руководитель театра «Чеховская студия» Музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», режиссер Рустем Фесак. Ведущая — актриса, режиссер, выпускница Академии Н. С. Михалкова Анжелика Кошевая. Фрагменты писем и произведений А. П. Чехова читает народный артист России Виктор Вержбицкий. В фильме показаны фрагменты спектакля «Метаморфозы» по произведениям А. П. Чехова, а также репетиций в исполнении актеров-слушателей Академии Н. С. Михалкова.

Вход по бесплатным билетам, получить которые можно на спецстойке Академии Н. С. Михалкова в кинотеатре КАРО 11 Октябрь у входа в зал № 4 за час до начала показа (с 12:00).

Для получения билетов необходимо предварительно зарегистрироваться, а на стойке назвать свои ФИО, указанные при регистрации.

Количество мест ограничено.

Фильм создан по заказу Государственного музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Часть съемок фильма проходила на территории музея-заповедника. Зритель сможет погрузиться в мир, в котором жил и творил Антон Павлович, увидеть его личные вещи, письма. Фильм дополняют короткие фрагменты спектаклей фестиваля «Мелиховская весна» и конкурса чтецов, которые проходят в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».

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