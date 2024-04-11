В Московском областном академическом театре отметили юбилей Масами Чино

8 апреля Московский областной государственный академический театр «Русский балет» отметил 55-летие своей балерины, педагога и репетитора Масами Чино, прослужившей в театре почти тридцать лет, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В честь этого события на сцене Московского губернского театра состоялся творческий вечер «Японка с русскою душою», который собрал большое количество гостей — друзей и близких, коллег, учеников, поклонников творчества балерины и театра «Русский балет».

Поздравил первую японскую балерину на сцене российского театра художественный руководитель «Русского балета», народный артист СССР Вячеслав Михайлович Гордеев.

«Пройден большой творческий путь — плодотворный, наполненный любовью и верностью к русскому балету. Все эти годы Масами Чино была мостиком дружбы и укрепления культурных связей между нашими странами. Талант и целеустремленность открывают в ней новые грани и возможности в творчестве, и я желаю ей удачи и успеха», — отметил он.

В программе праздничного вечера показали классический урок от Масами Чино с артистами «Русского балета», одноактный балет-шутка Мариуса Петипа «Привал кавалерии», в котором приняли участие еще две балерины-японки — лауреат международных конкурсов Сиори Фукуда и начинающая солистка театра Кана Сэмба, а также классические и современные танцевальные номера.

В программе принимали участие артисты театра «Русский балет», солисты из других городов, специально приехавшие, чтобы поздравить своего любимого педагога. В честь Масами-сан выступил ее сын Марк Чино, солист Большого театра, в дуэте с Екатериной Клявлиной, своей женой и партнершей по сцене. Пара исполнила па-де-де из балета «Коппелия».

Гостей творческого вечера ждал видеорассказ о творчестве Масами Чино, прошедшей путь от солистки театра до педагога-репетитора. Кадры хроники и фотографии из семейного архива балерины чередовались с номерами в ее исполнении. В дуэте с Георгием Сорокиным она исполнила хореографическую миниатюру «Слепая», поставленную Вячеславом Гордеевым специально для Масами. В 1991 году с этим танцем балерина заняла II место на международном конкурсе балета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.