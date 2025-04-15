В Лыткаринском музее стартовала пасхальная неделя

С понедельника стартовала пасхальная неделя в Лыткаринском историко-краеведческом музее. Мастер-класс «Подарок к Пасхе» могут посетить дети в организованных группах без возрастных ограничений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ребята узнают об истории и традициях праздника, о том, как наши предки с душой и верой соблюдали все правила: с приходом весны наводили чистоту в собственном жилище, пекли куличи, красили яйца, вечером перед Пасхой отправлялись в храм на Крестный ход, а после пасхальной трапезы шли на народные гулянья, которые длились целую неделю», — сказала ведущий научный сотрудник Лыткаринского историко-краеведческого музея Наталья Забелло.

На мастер-классе дети изготавливают пасхальный сувенир — цыпленка из воздушного пластилина. Записаться можно, позвонив по телефону 8 (495) 552-49-80. Также бесплатно могут посетить семьи СВО и воспитанники школы № 8 (детей с ограниченными возможностями здоровья), по предварительной записи.

В 2025 году на территории музея будет построен новый сквер, который станет продолжением усадебного комплекса «Лыткарино» и будет оформлен в стиле парковых ансамблей XIX века.

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