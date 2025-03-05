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В луховицком парке Воробьева состоится развлекательная программа в честь 8 марта

В субботу, 8 марта, в центральной части луховицкого городского парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, состоится развлекательная программа для детей «Время цвести». Мероприятие посвящено международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Организаторами развлекательной программы выступают волонтеры парка и сотрудники Дома культуры «Старт», сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа начнется в 12:00 с открытия тематической фотозоны и фотовыставки «Вы прекраснее весны».

С 12:30 стартуют мастер-классы «Рисуем вместе», «Бисероплетение» и «Сделано с любовью».

С 13:30 волонтеры начнут поздравлять посетителей парка имени Воробьева с Международным женским днем.

В 14:00 в Доме культуры «Старт» начнется праздничный концерт, который рассчитан на полтора часа. Зрителей ждут песни и танцы в исполнении творческих коллективов и сольных исполнителей муниципального округа Луховицы.

Участие в мероприятиях бесплатное (0+).

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