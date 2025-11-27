В Луховицах пройдет музыкальный фестиваль «Зимняя симфония»

В пятницу, 5 декабря, в городе Луховицы состоится музыкальный фестиваль «Зимняя симфония». Событие пройдет в зале Луховицкого историко-художественного музея. К участию приглашаются представители старшего поколения и участники клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Погрузитесь в мир музыки и волшебства зимнего времени. Мы ждем вас на незабываемом празднике вокального и музыкального искусства. Для всех зрителей фестиваля будет разыграна беспроигрышная лотерея», – анонсировала событие заведующая отделением «Активное долголетие» в Луховицах Анастасия Цыганова.

Вход на фестиваль возможен по социальной карте. Для зрителей будет предоставлен бесплатный автотранспорт в 11.00 от остановки Набережная, где храм Рождества Христова. Автобус проедет по всем остановкам до места проведения.

Телефон для справок: 8 (496) 632-15-24.

Начало в 12.00. 12+

Адрес зала: город Луховицы, улица Горького, дом 3а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.