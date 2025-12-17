В Лобне открылось новое творческое пространство

16 декабря в микрорайоне Восточный Лобни состоялось торжественное открытие культурного центра «Красный АРТ». Этот проект стал новым творческим пространством Дома культуры «Красная Поляна», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обновленном историческом здании гостей встретили студии рисования, музыкальные мастерские, тренажерный зал, арт-пространства и игровая зона.

Каждый желающий мог оставить свои пожелания новому культурному центру на новогодней елке, украшенной яркими игрушками. Первое послание оставила глава Лобни Анна Кротова, которая вместе со сказочным Дедом Морозом поприветствовала присутствующих.

На мероприятии прошли творческие мастер-классы для учеников общеобразовательной школы №1, а выступления творческих коллективов дома культуры создали праздничную атмосферу.

Жители микрорайона отметили высокий уровень ремонта и комфорт обновленного пространства. Многие записались в кружки и секции, чтобы развивать свои таланты и с удовольствием проводить свободное время.

На первом этаже реконструированного здания разместился Музей и Детская школа мозаики священника Димитрия Котова. Ранее грант, полученный школой за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», был направлен на преображение 85-летнего здания бывшей коррекционной школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.