В Люберцах открылась благотворительная художественная выставка

Благотворительный художественный марафон «Копируем и помогаем» стартовал в культурно-эстетическом центре города Дзержинский городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его участниками стали дети в возрасте от 6 до 13 лет.

«В рамках проекта ребята копировали картины всемирно известных художников: Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Амедео Модильяни, а также произведения современного российского мастера-карикатуриста и иллюстратора Владимира Александровича Буркина, оформившего книги Григория Остера, Антона Чехова, Ильфа и Петрова, Юрия Нагибина и других авторов», — рассказал депутат окружного совета Виктор Худяков.

Выставка продлится до 18 мая, приобрести картину можно по уникальному QR-коду, расположенному возле каждой работы.

Все вырученные средства будут направлены на помощь детям участников специальной военной операции, детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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