В Красногорске 24 января пройдет концерт «Классика и современность»

Концерт «Классика и современность» состоится 24 января в 13:00 в Доме культуры «Луч» в Красногорске. В программе — выступления коллективов МАУ КДК «Красногорье», объединяющие классические и современные жанры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия творческие коллективы МАУ КДК «Красногорье» представят номера, сочетающие классическое искусство с современными музыкальными и художественными направлениями. Зрители услышат народные мелодии в ритме электро, джаз с народными мотивами и академический вокал с этническими распевами.

Живое исполнение будет сопровождаться видеопроекциями, создающими особую атмосферу и позволяющими глубже погрузиться в мир искусства. Организаторы отмечают, что концерт откроет новые горизонты восприятия и подарит незабываемые впечатления всем любителям культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.