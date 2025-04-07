В Котельниках 12 апреля состоится фестиваль космических чудес

12 апреля в городском округе Котельники пройдет фестиваль космических чудес. Для гостей мероприятия подготовлена интересная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках фестиваля пройдет выставка моделей космических аппаратов, творческий мастер-класс «Моя ракета», фотовыставка «История космонавтики», тематическая фотозона «Космические чудеса», занимательный лекторий «Первый полет в космос», игровая программа «Со скоростью света», а также веселая концертная программа «С Днем космонавтики»

Также в течение недели в Кузьминском лесопарке пройдут и другие мероприятия. 8 апреля и 10 апреля с 10:00 до 10:30 для жителей старшего поколения там пройдет занятие по скандинавской ходьбе. 9 апреля для всех любителей активного и здорового образа жизни в лесопарке проведут тренировки по бегу и общей физической подготовке. 12 апреля в 9:00 пройдет традиционный забег сообщества «5 верст Котельники Кузьминский», в 12:00 — анимационная программа и в 12:30 образовательная программа «Узнавай-ка» для всех юных гостей лесопарка.

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