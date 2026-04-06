В Королеве с 6 по 11 апреля пройдет фестиваль космических чудес

В Королеве с 6 по 11 апреля в парках и на центральной площади состоятся мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Жителей ждут мастер-классы, выставки, спортивные программы и большой фестиваль под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неделя космических событий начнется 6 и 7 апреля в 15:00 в павильоне «ПРОзнания» Центрального городского парка. Для детей организуют творческие мастер-классы по созданию моделей планет, космических сувениров и рисунков.

8 апреля в 12:00 на Центральной городской площади пройдет фестиваль «Вселенная Леонова». Образовательные учреждения города представят выставку, для гостей будет работать полевая кухня. Также запланированы показательные выступления МЧС.

В парке «Костино» в течение недели проведут экопрогулки, эстафеты «Веселые старты» и детские развлекательные программы. К мероприятиям можно присоединиться в среду и четверг с 17:00.

Главным событием станет «Фестиваль космических чудес», который состоится 11 апреля в 12:00 в Центральном городском парке. В программе — художественная выставка, акция «Ракета дружбы. Сделано в Королеве!», концерт творческих коллективов, а также научные и творческие мастер-классы. В этот же день в парке «Костино» организуют игровые зоны, спортивные эстафеты и танцевальные занятия.

