В Королеве прошел пасхальный мастер-класс для самых маленьких

В преддверии светлого праздника Пасхи в молодежном центре «Космос» состоялся мастер-класс по изготовлению пасхальной открытки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мальчики и девочки разных возрастов, под руководством опытного педагога и волонтёров нашего города познакомились с историей происхождения праздника Пасхи, его традициями и символами. Дети с большим удовольствием рассказывали о том, какие пасхальные традиции есть в их семьях и окунулись в мир творчества и фантазии.

Основой поделки стало традиционное пасхальное яйцо, которое дети вырезали из цветной бумаги, приклеивали к основе открытки и украшали яркими элементами. Во время этого интересного и увлекательного процесса каждый ребёнок проявил свои творческие способности, изготовил прекрасный сувенир и получил массу положительных эмоций.

Пасхальная открытка — отличный способ поздравить со Светлым Христовым воскресением своих родных и близких.

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