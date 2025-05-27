В Королеве пройдет общеобластное мероприятие «Город профессий»

1 июня жителей Королева приглашают на праздник, посвященный Международному дню защиты детей. В программе — множество активностей для детей и их родителей. Посетители смогут участвовать в интерактивных программах, мастер-классах, а также насладиться показательными выступлениями и познавательными лекториями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, в эти выходные на арт-веранде Центрального городского парка развернется Полимаркет, который уже стал любимым местом жителей. В программе — мастер-классы и показательные выступления от местных предпринимателей. Полимаркет будет работать с 11:00 до 20:00 в оба дня.

На спортивной повестке недели также много интересного: ежедневные занятия по настольному теннису, дартсу и паддлу будут проходить в Центральном городском парке с 10:00 до 20:00. А поклонники шахмат могут посетить занятия, которые проходят по четвергам и воскресеньям в 15:00 в павильоне «ПРОзнания».

Также в среду, 28 мая, жителей приглашают попробовать себя в игре на ударных в 16:00 на ротонде «Территория космоса». Каждый вторник и пятницу с 18:00 до 19:00 звучат мелодии любимого Королевского духового оркестра.

В четверг всех любителей народной музыки ждет выступление ансамбля «Сувенир» на Арт-веранде с 18:00 до 19:00.

Для семейного досуга в парке «Костино» и сквере у пруда мкр. Юбилейный также подготовлены интерактивные программы. В четверг и воскресенье гости могут насладиться мероприятиями на Арт-веранде в парке «Костино», а в воскресенье программы пройдут и на эко-сцене сквера у пруда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.