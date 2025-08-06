В Королеве приглашают на кураторские экскурсии по Дому-музею Дурылина

Каждую субботу в Доме-музее Дурылина в Королеве проходят кураторские экскурсии по выставке «Абрамцевский дневник. Дурылин и Нестеров: линии пересечения». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ведущий научный сотрудник музея, доктор философских наук Анна Резниченко познакомит участников с историей Болшева, района города Королев, где находится музей, и о его связи со знаменитой усадьбой Абрамцево, расскажет о дружбе двух выдающихся деятелей культуры искусствоведа Сергея Николаевича Дурылина и художника Михаила Васильевича Нестерова.

Посетители узнают об уникальных недавно выявленных экспонатах, которые рассказывают о культурной жизни Болшева и Абрамцева в 1920-1930-х годах.

Начало экскурсий в 15:00. Обязательна запись по телефону: 8 (495) 519-00-80.

Адрес: Московская область, г. Королев, ул. Свободная, д. 12.

Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина работает в доме, где известный советский писатель, театровед, философ, профессор ГИТИСа, священник русской православной церкви жил с 1936 по 1954 год. Дом уникален тем, что был построен хозяином вместе с архитектором А. В. Щусевым из остатков разрушенного в Москве Страстного монастыря. Место стало центром притяжения творческой интеллигенции первой половины ХХ века. За это его называли «Болшевским Абрамцевым». В разное время здесь бывали Борис Пастернак, Святослав Рихтер, Игорь Ильинский, Надежда Обухова, Василий Качалов и многие другие. Известного русского и советского художника Михаила Нестерова с хозяином дома связывала тридцатилетняя дружба.

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