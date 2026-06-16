В Королеве Подмосковья пройдут концерты и День йоги в парках

Городские парки Королева подготовили программу мероприятий для жителей всех возрастов с 15 по 26 июня. В Центральном парке и парке «Костино» запланированы концерты, мастер-классы, выставки и тематические праздники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 15 по 26 июня в Центральном парке с 10:00 до 19:00 работает православная выставка-ярмарка «Кладезь». Посетители могут приобрести изделия ручной работы и продукцию монастырских подворий.

Музыкальная программа пройдет в Ротонде: 17 июня в 18:00 выступит Королевский духовой оркестр с программой «Покорителям космоса», а 19 июня в это же время состоится концерт «Старая пластинка». 18 июня в 18:00 на Арт-веранде сыграет ансамбль «Сувенир». 20 июня с 10:00 до 14:00 у арт-веранды пройдет «День йоги» с занятиями от инструкторов «Территории фитнеса». В этот же день в 12:00 на Центральной площади начнется игровая программа «День рождения киностудии Союзмультфильм», а Библиотека №12 проведет громкие чтения «Во имя великой Победы».

В парке «Костино» 15 и 17 июня в 14:00 состоятся мастер-классы лагеря «Городские каникулы». 16 июня в 12:00 пройдет познавательно-игровая программа «Заветных три желания» для детей клуба «Солнышко». Вечером 17 июня с 18:00 до 20:00 в Яблоневом саду клуб «Вдохновение» исполнит песни под гармонь «Прозрачен воздух с самого утра...». 19 июня в 12:00 в зоне буккроссинга откроется выставка Библиотеки №7 «И память о войне нам книги оставляют», приуроченная ко Дню памяти и скорби, а в 19:00 на Арт-веранде пройдет мастер-класс по социальной латине от студии «Я.на.дэнс». 21 июня в 12:00 здесь же состоится мастер-класс по растяжке от студии «Дофамин». Вход на все мероприятия свободный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.