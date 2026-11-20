Литературная гостиная начала работу в ДиКЦ «КОСТИНО» в Королеве. Первыми участниками внеурочного образовательного проекта стали ученики гимназии №9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первой встрече школьники обсудили биографию и произведения Леонида Андреева — писателя Серебряного века, пионера литературного экспрессионизма. Участники разбирали, как создавались его тексты и какой смысл стоит за строками.

Проект стартовал по инициативе главы Королева Игоря Трифонова. Литературная гостиная поможет школьникам глубже изучить историко-культурный контекст русской и советской литературы. В отличие от уроков, встречи строятся прежде всего на обсуждении и исследовательской работе.

Программа включает тематические встречи, чтения вслух, открытые дискуссии о знаковых произведениях — от классики XIX века до советской прозы и поэзии. Также запланированы камерные литературно-музыкальные вечера. Главная цель проекта — популяризировать классическое наследие и показать его актуальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.