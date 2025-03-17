В колонии Ефремова устроили тщательную проверку после сообщений о звонке другу

В исправительной колонии №4 в Белгороде, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, начали тщательную проверку после утечки в СМИ новости о том, что артист звонил другу. В учреждении пытаются понять, как это стало возможно, сообщает SHOT .

ИК-4 «стоит на ушах» из-за звонка Ефремова. Сам артист уже не так позитивно настроен по поводу слушания по УДО.

Ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении должны рассматривать 24 марта. Однако заседание могут перенести на несколько месяцев или и вовсе отменить.

Ранее SHOT опубликовал разговор по телефону между Ефремовым и другом. Артист пообещал сделать «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения по УДО. Впрочем, адвокат актера заявил, что этот диалог фейковый.