В Коломне откроется выставка Дины Калинкиной «Дом где живут цветы»

Выставка «Дом, где живут цветы» российской художницы Дины Калинкиной начнет работу 21 мая на Творческой площадке Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» в Коломне. В экспозиции представят около 40 работ, объединенных темой дома-сада, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли около 40 произведений, посвященных образу дома-сада. Цветы в работах становятся полноправными жителями пространства: герань на подоконнике, пионы в кувшине, одуванчики в банке формируют образ живого и одушевленного дома. Художник сочетает яркую цветовую гамму и четкий черный контур, который придает композициям витражность и графическую выразительность.

Дина Калинкина работает в жанре «позитивной живописи», пишет маслом, часто с натуры. Основные направления ее творчества — натюрморт, пейзаж, цветочные композиции и декоративные решения. Она активно участвует в выставках и курирует коллективные проекты. Работы художницы находятся в частных коллекциях России, Европы, США, Канады, Китая, Японии и Южной Кореи.

Выставка продлится до 14 июня. Возрастное ограничение 0+. Подробности опубликованы на сайте галереи «Дом Озерова».

