В Клину прошел мастер-класс для юных виолончелистов

В рамках X Международного фестиваля искусств имени П. И. Чайковского прошли мастер-классы для учащихся музыкальных колледжей и школ искусств Подмосковья. 22 июня состоялся мастер-класс по специальности виолончель в Клину. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Занятия провел Петр Кондрашкин, концертмейстер группы виолончелей Большого Театра, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Участниками мастер-класс стали Юрий Роганов, ДМШ при колледже Скрябина, г. о. Электросталь; Кира Семкина, Электроуглинская ДМШ, Богородский г. о.; Вероника Куренева, Электроуглинская ДМШ, Богородский г. о.; Михаил Алекперов, ГАПОУ МО «Московский губернский колледж искусств», г. о. Химки; Александра Гришакова, Клинская ДШИ имени П. И. Чайковского, г. о. Клин.

В ведомстве напомнили, что X Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского открылся 21 июня в музыкальном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. На открытии фестиваля выступили народный артист РФ, пианист-виртуоз Денис Мацуев, народный артист СССР, альтист, дирижер Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» под его управлением, а также немецкая оперная певица Симона Кермес.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.