В Клину прошел исторический бал с участием 120 танцоров

Исторический бал «Золотая туфелька» состоялся 28 февраля в доме культуры «Стекольный» в Клину. В мероприятии приняли участие более 120 танцоров из Подмосковья, Москвы и Твери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дом культуры «Стекольный» на один вечер стал площадкой для встречи любителей исторического танца из Клина, Москвы, Твери, Жуковского, Химок, Лобни, Рузы и Шаховской. В зале собрались как опытные участники, так и новички. З

рители наблюдали за выступлениями, а мастера делились опытом и помогали начинающим танцорам освоиться в бальной программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.