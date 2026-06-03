Экономист объяснила, почему бизнесу стали чаще доначислять налоги

Налоговые доначисления бизнесу и физлицам по итогам первого квартала 2026 года выросли на 33% и достигли 140 млрд рублей. Основными причинами стали изменения налогового законодательства, ужесточение контроля со стороны ФНС и развитие цифровых инструментов анализа данных, сообщила РИАМО экономист, предприниматель, руководитель Московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова.

По словам эксперта, наиболее заметный рост доначислений пришелся на строительство, девелопмент, розничную торговлю и сферу общественного питания. Эти отрасли традиционно связаны с большим объемом документации, расчетов и операций, что увеличивает вероятность налоговых претензий.

Полякова отметила, что на ситуацию повлияли сразу несколько законодательных изменений. В частности, ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%, была введена прогрессивная шкала НДФЛ, а также снизился лимит для применения льготных режимов налогообложения без уплаты НДС. Кроме того, изменился порядок начисления пеней: после первых 30 дней просрочки они рассчитываются по повышенной ставке, что автоматически увеличивает итоговые суммы претензий со стороны налоговых органов.

Отдельным фактором эксперт назвала использование современных цифровых инструментов контроля. По ее словам, налоговые органы активно применяют предиктивную аналитику и алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять возможные схемы обхода налогового законодательства на основе данных межведомственного обмена.

При этом, как подчеркнула Полякова, под проверки и доначисления нередко попадают и добросовестные предприниматели. Особенно много обращений в профсоюз поступает от компаний, которые в прошлом году перешли с упрощенной системы налогообложения на авто-УСН.

«Налоговая официально объявила усиленную кампанию против дробления бизнеса. Однако на практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда предприниматели пытались лишь сохранить возможность работать в рамках прежних лимитов и не потерять прибыль после изменений налоговых правил», — пояснила эксперт.

По прогнозу Поляковой, ситуация может стабилизироваться уже к осени. Она не исключила появления дополнительных мер поддержки бизнеса и корректировки отдельных норм законодательства. По ее мнению, государство заинтересовано не в массовом закрытии компаний, а в адаптации предпринимателей к новым условиям работы.

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