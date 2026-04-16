В Кашире 26 апреля пройдет праздник «Путь мироносиц»

Православный праздник «Путь мироносиц» состоится 26 апреля на территории Никитского женского монастыря в Кашире. Для гостей подготовили мастер-классы, ярмарку и концертную программу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздник начнется в 8:30. В течение дня будут работать мастер-классы, в том числе по кузнечному делу и колокольному звону, ярмарка ремесел, площадка традиционных игр и забав, гастрозона и концертная сцена. Гости также смогут написать добрые слова для мамы на специальном холсте.

В трапезной монастыря пройдет круглый стол на тему «Нравственное и культурное воспитание. Формы и способы взаимодействия». Организаторы отмечают, что праздник подчеркивает духовную красоту женщины, прославляет материнскую любовь и семейные традиции.

Никитский женский монастырь является одним из знаковых мест Каширы. С его территории открывается живописный вид на Оку, а само пространство отличается тишиной и особой атмосферой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.