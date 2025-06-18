В Калининграде стартовал фестиваль «Кантата» к 185-летию Чайковского

В Калининграде дан старт Международному фестивалю классической музыки «Кантата», приуроченному к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В программе мероприятия запланированы семь концертных выступлений, семнадцать лекций, семь кинопоказов и два мастер-класса — по виолончели и камерным ансамблям, сообщает Бриф24.