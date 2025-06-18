В Калининграде стартовал фестиваль «Кантата» к 185-летию Чайковского
В Калининграде дан старт Международному фестивалю классической музыки «Кантата», приуроченному к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В программе мероприятия запланированы семь концертных выступлений, семнадцать лекций, семь кинопоказов и два мастер-класса — по виолончели и камерным ансамблям, сообщает Бриф24.
Центральной темой программы стало 185-летие великого русского композитора Петра Чайковского. Все события фестиваля объединены идеей патриотизма и защиты Отечества.
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Фестиваль продлится до 15 июня. В рамках «Кантаты» зрителей ждут семь концертов, 17 лекций от экспертов в сфере культуры, академического искусства и журналистики, семь кинопоказов и два мастер-класса — по виолончели и камерным ансамблям».
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