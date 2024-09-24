В историко-художественном музее Егорьевска открылся отдел истории

В субботу, 21 сентября, после реконструкции открылось здание отдела истории Егорьевского историко-художественного музея с обновленной экспозицией. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Открытие музея собрало на главной улице города и площади, получившей неофициальное название Музейная площадь, несколько тысяч горожан. Для них были представлены важные вехи из истории Егорьевска, повторяющие разделы экспозиции музея. Таким образом, музей с помощью реконструкторов — самодеятельных артистов из клубов и театральных коллективов — вышел на улицы города. Обновленную экспозицию Егорьевского музея в этот день посетило более 300 человек.

«Новая экспозиция в открывшемся здании отдела истории Егорьевского музея — пример современного музейного подхода к работе с краеведческой тематикой. В целом пример того, как должен и может сегодня работать муниципальный музей. Новое мультимедийное и познавательное пространство — итог не только комплексной поддержки, региональной и федеральной, но еще и результат активной позиции самого музея, привлекающего грантовые средства, тесно взаимодействующего с местными властями. Уверен, что интерактивная экспозиция понравится детям и взрослым, будет пользоваться популярностью у местных жителей и, вместе с тем, станет объектом высокого туристического интереса», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В честь открытия на Музейной площади и по улице Советской, возле здания отдела истории ЕИХМ, развернули площадки, посвященные вехам истории и периодам развития егорьевской земли от первых поселенцев племени Мещера до нашего времени. На площадке «Ворота в Мещеру» состоялись мастер-класс «Раскопки», где каждый желающий смог попробовать себя в роли археолога, и мастер-класс по изготовлению старинных игрушек-маховиков. Площадка «Дмитрий Пожарский» посвящена событиям Смутного времени, свой ратный путь князь начал на егорьевских землях. Тут прошли мастер-классы по владению бердышами. На площадке, посвященной Екатерине II и временам ее правления, состоялась викторина по истории города и мастер-класс «Костюм эпохи Екатерины II». О временах, когда был основан музей, рассказала площадка «Фабриканты».

Гости узнали о возникновении в Егорьевске текстильных предприятий, об их основателях-фабрикантах, которые также стояли у истоков создания Егорьевского музея. Тут прошли мастер-классы по плетению на рамках и созданию диковинных вещиц. Экспозиция «Никитская ярмарка» погрузила посетителей в атмосферу ярмарочных гуляний XX века и познакомила их со старинными играми. Желающих ждал мастер-класс по изготовлению куклы-куклака — особой игрушки, изображающей мужчину или мальчика. В старину с такими куклами играли не только девочки, но и мальчики. Кроме того, гости праздника смогли перенестись во времена СССР, побывать на советской свадьбе и Олимпиаде-80. Также рамках мероприятия состоялись дегустации продуктов егорьевских производителей.

Как напомнили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, Егорьевский историко-художественный музей был основан в 1911 году на базе коллекций егорьевского текстильного фабриканта М. Н. Бардыгина. В коллекции музея уникальное собрание русской наивной живописи XVIII–XIX вв., лучшие образцы декоративно-прикладного искусства XVII–XX вв.: изделия из стекла, глины, дерева, металла, кости. Музей ведет активную выставочно-просветительскую работу, а также сотрудничает со столичными и региональными музеями. В разные годы Егорьевский историко-художественный музей становился победителем в различных грантовых программах, завоевывал награды на фестивалях и конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.