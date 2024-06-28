В художественной галерее Щелкова прошла выставка живописи

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В Щелковской художественной галерее состоялась выставка живописи члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного работника культуры Российской Федерации Артема Валерьевича Алибекова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка была организована для несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих Семейный центр «Доверие», отдел «Психолого-педагогической помощи в г. о. Щелково, и их законных представителей, в рамках работы родительского клуба и в целях повышения эстетического воспитания и социокультурной адаптации.

Картины, представленные на выставке А. В. Алибекова, дают уникальную возможность присутствующим увидеть красоту его творческих работ.

Экскурсовод рассказал о биографии художника, что было очень интересным и для ребят, и для взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.