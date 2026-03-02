В Хотькове пройдут мастер-классы и семейные игры в парке

Серия творческих и спортивных мероприятий пройдет на этой неделе в парке «Покровский» в Хотькове Сергиево-Посадского округа. Жителей и гостей приглашают на уроки живописи, мастер-классы по керамике, семейные игры и занятия парковой атлетикой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 4 марта, в парке состоятся уроки живописи и рисунка от клуба «Шкатулочка». Занятия рассчитаны на любителей творчества, желающих развить художественные навыки и провести время на свежем воздухе.

В субботу пройдет семейный день. Дети смогут поучаствовать в подвижных играх в рамках программы «Мультландия». Также гостей ждут мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Парк учит творить» и занятия по основам керамики. Предварительная запись на уроки по керамике открыта по телефону +7 (915) 307-13-64.

На центральной площади организуют занятия парковой атлетикой. Тренировки помогут укрепить здоровье и получить заряд бодрости.

В воскресенье посетителей вновь приглашают на игры проекта «Мультландия», занятия атлетикой и общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты». Программа подготовлена для гостей всех возрастов. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.