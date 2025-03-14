В Химках состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Аркадия Гайдара

На базе центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности 12 марта в Химках провели литературный вечер. Мероприятие посвятили Дню рождения писателя и публициста Аркадия Гайдара. Жителям округа рассказали о жизненном пути и творческом наследии автора, сообщает пресс-служба администрации Химок.

Перед химчанами также выступил депутат Совета депутатов Алексей Федоров.

«Творчество Аркадия Гайдара уникально тем, что оно показывает детям и подросткам, как важно быть сильными и верными своей Родине, даже в самых сложных обстоятельствах. Его герои становятся примером мужества и стойкости, вдохновляя новые поколения на добрые дела и любовь к Отечеству», — рассказал Алексей Федоров.

В ходе мероприятия участники встречи послушали отрывки из известных произведений Аркадия Гайдара, включая «Тимур и его команда» и «Военная тайна». После чтения состоялось живое обсуждение тем, затронутых в произведениях, таких как дружба, доброта, ответственность и патриотизм. Завершился вечер яркими выступлениями творческих коллективов.

«Патриотическое воспитание — это не только изучение исторических фактов, но и формирование осознанной гражданской позиции, основанной на любви к Родине, глубоком уважении к ее прошлому и стремлении участвовать в ее настоящем и будущем», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

В Химках уделяют особое внимание патриотическому воспитанию жителей. Так, с начала июля в округе реализуют масштабную общественную программу. В ее рамках для горожан проводят различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и культурные события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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