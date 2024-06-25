В Химках состоится литературно-музыкальный концерт «Помни их имена» 28 июня

В Доме культуры «Контакт» городского округа Химки пройдет литературно-музыкальный концерт «Помни их имена». Мероприятие проведут в память о солдатах, погибших в Великую Отечественную войну, а также о Герое Советского Союза Михаиле Родионове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе концерта — тематические музыкальные и литературные композиции в исполнении творческих коллективов Дома культуры «Контакт». Также гостям расскажут о событиях лета 1941 года и о герое войны Михаиле Родионове.

Литературно-музыкальный концерт проведут 28 июня в 16:00 по адресу: г. о. Химки, ул. Молодежная, д. 20 (Дом культуры «Контакт»). Вход свободный.

Михаил Родионов родился в 1918 году в Нижегородской области. После окончания военной авиационной школы пилотов отправился на фронт. В 1941 году стал командиром звена 562-го истребительного авиационного полка. Младший лейтенант Родионов произвел 242 боевых вылета, сбил 5 вражеских самолетов в воздушных боях. Герой трагически погиб в 1942 году при посадке поврежденного самолета. Михаилу Родионову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Летчик похоронен на аллее Новолужинского кладбища в Химках. Его именем названа одна из улиц городского округа Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.