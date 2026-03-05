В Химках провели вечер творчества к 8 Марта

Праздничный вечер, приуроченный к Международному женскому дню, прошел 5 марта в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Для участниц организовали мастер-классы по живописи и макияжу, посвященные вдохновению и уходу за собой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу открыла творческая встреча «Весеннее вдохновение». Под руководством педагога участницы писали картины на мольбертах, экспериментировали с фактурами, использовали бумажные ветки и технику рисования пальцами. Такой формат позволил гостям отвлечься от повседневных дел и раскрыть творческий потенциал.

Продолжением стал мастер-класс «Секреты идеального тона». Приглашенный эксперт рассказала, как добиться ровного тона кожи, естественного сияния и аккуратного образа без лишних усилий. Участницы разобрали базовые приемы и получили практические рекомендации для ежедневного ухода и макияжа.

Вечер прошел в теплой атмосфере и стал приятным подарком к Международному женскому дню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.