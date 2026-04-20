Застряли авто и падали деревья: на Дальнем Востоке наступил снежный апокалипсис

Снегом засыпало Приморский, Забайкальский край и Амурскую область на Дальнем Востоке. Об этом сообщают СМИ.

По информации Amur Mash, в Приморском крае снегом засыпало Тернейский муниципальный округ. Там образовался снежный покров почти в 10 сантиметров. Сугробы сохранятся до конца недели. Температура воздуха в округе снизится до 0 градусов и ниже.

Telegram-канал Skaner28 сообщил, что на дороге Благовещенск-Свободный в Амурской области из-за мокрого снега упали деревья. Они не выдерживают веса осадков.

«Вести» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю рассказали, что на дороге Чита – Забайкальск застряли люди. Была проведена эвакуация более 250 человек, среди которых 28 детей. Автомобили не могли выехать из сугробов.

