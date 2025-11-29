В Химках прошел фольклорный концерт

28 ноября в доме культуры «Контакт» в Химках царила особая атмосфера — там прозвучали неподражаемые мотивы русской души. Коллектив хора народной песни «Сударушки» подарил зрителям незабываемый вечер, представив программу «Подмосковные вечера», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Народная песня — это живая история, которая объединяет поколения. Она всегда создает особое настроение — искреннее, светлое, по-домашнему теплое. На этом концерте мы еще раз почувствовали, как она объединяет людей», — отметила директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Концерт стал настоящим путешествием в мир русского фольклора. Зрители: наслаждались лирическими народными песнями, услышали задорные частушки, аплодировали музыкальным попурри.

Каждый номер — словно страница старинного альбома, где оживают образы родной земли, ее праздников и будней.

Этот концерт — лишь одно из многих событий, которые дом культуры регулярно дарит жителям и гостям округа. Здесь всегда найдется что‑то интересное: от зажигательных концертов до увлекательных интерактивных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.