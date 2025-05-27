В Химках прошел фестиваль национальных традиций

В библиотеке семейного чтения № 1 провели фестиваль национальных традиций «Единство в многообразии». Для жителей и гостей Химок подготовили насыщенную программу с песнями и танцами разных народов России, мастер-классами и другими активностями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости приняли участие в дегустации национальных блюд, в мастер-классах по росписи матрешек и каллиграфии, а также в тематической викторине. Для юных участников провели конкурс детского рисунка «Мы разные — мы вместе». Любители фотографии могли сделать яркие снимки на фоне тематической фотозоны с традиционными костюмами, головными уборами и другими атрибутами.

Кроме того, организаторы подготовили выставку детских работ на тему дружбы народов. Также гости стали зрителями яркого представления фольклорного коллектива.

Библиотеку семейного чтения № 1 открыли в Левобережном в 1979 году. Сегодня это досуговый центр с современным интерьером и оборудованием. Здесь есть мультимедийные экраны, удобные рабочие места и зоны для отдыха. В книжном фонде числится как классическая литература, так и современные издания по различным направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.