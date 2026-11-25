Концерты и детские творческие занятия пройдут в Химках 25, 26 и 29 ноября в честь Дня матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

25 ноября в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок» в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого состоится концерт «Сердца, полные любви». Коллективы Дворца культуры «Родина» исполнят песни, стихи и танцы в честь мам. Для детей организуют интерактивную зону с мастер-классом по изготовлению открыток, поделок и сувениров в подарок мамам.

26 ноября с 18:00 до 19:30 в «Умной библиотеке» на улице Калинина, 13 пройдет концерт «Музыка материнского сердца». Скрипачка Валерия Стемасова исполнит «Размышление» Массне, «Романс» Свиридова из музыки к «Метели», «Вокализ» Рахманинова и сочинения Вивальди. Рекомендуемый возраст посетителей — от 16 лет.

29 ноября в 14:00 в концертном зале Центральной детской школы искусств на улице Чапаева, 6 начнется концерт «Дню матери посвящается». Учащиеся и преподаватели школы представят специально подготовленную к празднику программу. Вход свободный для всех желающих.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.