В Химках открылась выставка пейзажей

Организатором выставки выступила региональная общественная организация «Евразийский художественный Союз». В экспозиции представлены произведения, которые передают атмосферу подмосковных пейзажей, традиций и обычаев, которые формировались на протяжении веков. Картины раскрывают богатство местных ландшафтов, красоту природы и культурное разнообразие региона.

Познакомиться с экспозицией сможет каждый желающий. Выставочный комплекс «Артишок» открыт со среды по воскресение с 10:00–18:00 по адресу: Химки, Ленинский проспект, 2А.

Выставочный комплекс «Артишок» пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города. Ежедневно здесь проводят мероприятия для детей и взрослых: уроки в музее, мастер-классы, квесты и другие увлекательные программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.