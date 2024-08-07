В Госдуме задумались о состоянии артистов во время выступлений

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Депутат Госдумы предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выступлением, пишет РИА Новости .

«Нужно запретить звёздам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения». — сообщил политик агентству.

По словам депутата, артистов необходимо тестировать на алкоголь или наркотики при выступлении на аудитории в 500 зрителей и больше.

Хамзаев также предложил ввести ответственность за появлении на публике в неадекватном состоянии, вплоть до запрета на концертную деятельность.

Ранее певица Глюкоза на концерте в Красноярске попалась на странном поведении во время выступления.