В Госдуме высказались против запрета «Сектора Газа»

сегодня в 17:16

Милонов выступил в защиту «Сектора Газа» и стихов Маяковского и Есенина

Некоторые музыкальные композиции группы «Сектор Газа» действительно не соответствуют духовно-нравственным ценностям. Однако избавляться от творчества коллектива нельзя, рассказал Общественной Службе Новостей депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

«Сектор Газа» и ее солист Юрий Хой считаются наследием музыкальной культуры СССР и России. Даже в Советском Союзе песни коллектива слушали почти все. Композиции считаются народными, отметил Милонов.

Депутат подчеркнул, что готов отстаивать интересы группы. Он не допустит отмены песен «Сектора Газа».

Вычеркивать эпоху отечественной музыкальной индустрии нельзя. Ее достаточно цензурировать, например, делать предупреждения перед прослушиванием, указывая на наличие мата или нецензурных высказываний, считает Милонов.

При этом полный запрет он назвал «бредом». Также нельзя трогать и великих, например, нецензурные стихи Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Эти труды — великое российское наследие.

Ранее депутат ГД Нина Останина предложила исключить песни «Сектора Газа» из публичного вещания. Она сказала, что композиции не соответствуют нравственным ценностям.

