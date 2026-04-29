В Госдуме посоветовали создателям удаленного «Метода 3» обратиться в суд

Власти должны объяснить, какие именно традиционные ценности дискредитирует удаленный с платформ «Кинопоиск» и ИВИ сериал «Метод 3». Такое мнение выразила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она посоветовала создателям проекта обратиться в суд, сообщает «Подъем» .

Депутат Драпеко призналась, что сериал не смотрела, но заявила, что при принятии решения об удалении какого-либо проекта формулировки должны быть четкими. Тем более что все ценности перечислены в указе президента.

«Поэтому они (создатели сериала — ред.) вполне могут обратиться в судебные органы и опротестовать это», — сказала она.

В Минкультуры отметили, что третий сезон сериала «Метод» исчез с крупных видеоплатформ «после обращения гражданина». В проекте нашли материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание.

При этом продюсер сериала Владимир Маслов отметил, что ведомство не раскрыло, какие именно нормы нарушила кинокартина. По его словам, выданное заключение о дискредитирующих ценностях «не содержат конкретных формулировок».

