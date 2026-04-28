Сериал «Метод 3» сняли с «Кинопоиска» и ИВИ по требованию Роскомнадзора

Третий сезон сериала «Метод» убрали с платформ «Кинопоиск» и ИВИ. Такое решение принял Роскомнадзор, сообщил гендиректор и продюсер кинокомпании Zoom Production Владимир Маслов в Telegram-канале .

Компания обратилась к РКН за разъяснением, какие нормы закона нарушил известный проект. Документ, который прислало ведомство, не содержит объяснений.

Маслов подчеркнул, что «Метод» — это художественное произведение 18+ с вымышленными героями. Сериал не популяризирует преступников, а работает с важными и тяжелыми темами — природой зла и ценой, которую платят герои, пытающиеся это зло остановить. Более того, проект ничем не отличается от первых сезонов, а также «Фишера» и «Чикатило», которые показывали по федеральному телевидению.

«Для индустрии принципиально важно понимать правила работы с таким контентом. Если критерии остаются неясными, под вопросом оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом», — заключил Маслов.

