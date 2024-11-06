В городском парке Солнечногорска пройдут мероприятия для гостей и жителей округа

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска по 10 ноября проведут разнообразные активности для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Викторины, мастер-классы и анимационная программа рассчитаны на участников от 3 лет, а забег — от 16 лет. Вход свободный.

«Приглашаем всех на еженедельные мероприятия, которые так полюбились жителям города. Для детей подготовлена анимационная программа и познавательные викторины. Также вместе с родителями можно поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. А для любителей активного досуга состоится забег у стадиона «Металлург», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Программа направлена на создание комфортной среды для досуга и поддержание здорового образа жизни жителей и гостей муниципалитета. Следить за обновлениями и новостями можно на афише парка и в телеграм-канале.

Регулярная организация мероприятий стала возможной благодаря реализации программы губернатора «Парки Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.