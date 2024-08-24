В Гатчине Ленинградской области бесплатно показали новинки российского кино

В Приоратском парке столицы Ленинградской области посетителям показывали новинки российского кинематографа, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на «Парковое агентство».

В 14:00 посетители смотрели сказку «По щучьему велению», в 16:00 «Сто лет тому вперед». В 19:00 проходит показ фильма про войну «Воздух».

Также гостей Приоратского парка в Гатчине ждут выступления известных музыкантов. Так, Яков Марр будет играть на скрипке, а Дина Каминская на фортепиано. Вход свободный.

Ранее директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Плеханова Дмитрий Котов заявил, что креативные индустрии развивают экономику РФ. Они позволяют не только заниматься творчеством, но и монетизировать его, создавать рабочие места.