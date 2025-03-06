В Электростали стартовали концерты, посвященные международному женскому дню

В культурном центре имени Н. П. Васильева состоялся теплый и трогательный концерт детских творческих коллективов, посвященный международному женскому дню «Для моей любимой мамы!». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот вечер был насыщен музыкой и улыбками, а со сцены культурного центра звучали искренние слова благодарности самым близким и родным — мамам и бабушкам.

Юные артисты подготовили для гостей свои самые яркие вокальные и танцевальные номера, подарив всем присутствующим волшебное настроение и искренние эмоции. А зрители отблагодарили артистов бурными аплодисментами.

Также в этот день в парке «Авангард» прошла концертная программа Вокального коллектива «Созвучие». Концерт прошел в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» и подарил зрителям теплую атмосферу, прекрасную музыку и незабываемые эмоции. Программа включала песни из любимых советских фильмов и романсы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.