Воробьев: более 1,2 тыс дорог привели в порядок в Подмосковье в 2026 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Подмосковье привели в порядок свыше 1,2 тыс. региональных и муниципальных дорог. На данным момент программа ремонта дорог на 2026 год завершена, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона уточнил, что в Московской области проложено около 45 тыс. км автодорог, нагрузка на них постоянно увеличивается, поэтому их ремонту уделяется особое внимание.

«В этом году обновили покрытие на 154 участках региональных дорог — около 570 км, наибольший объем работ — в Луховицах, Коломне, Волоколамске, Егорьевске и Клину. Кроме того, отремонтировали свыше 1,1 тыс. участков муниципальной сети — 563 км в Раменском, Дмитровском, Коломне, Подольске, Воскресенске, Богородском и других муниципалитетах. Многие из них ведут к школам, детсадам, больницам и спорткомплексам, а значит, всегда востребованы, и должны отвечать стандартам надежности и комфорта», — заявил Воробьев.

Какие дороги отремонтировали

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Региональную дорожную сеть приводили в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы прошли в 44 муниципалитетах. В Луховицах это 4 участка: от села Матыра до мкр Молодежный, от деревни Павловское до поселка совхоза «Астапово», центральная улица через деревни Алпатьево и Ганькино, участок вдоль реки Оки к пристани «Ловецкая переправа — Правый берег». Всего отремонтировали примерно 30 км.

В Коломне ремонт коснулся 9 участков общей протяженностью около 30 км. Это подъезд к Новорязанскому шоссе от деревни Новая, отрезок между деревнями Ильинское и Хлопна, дорога от деревни Колодкино до поселка Проводник и улица Астахова в Коломне. В Клину обновили примерно 23 км дорог, из них 17 км — участок от деревни Синьково до пересечения с трассой А-108 у СНТ Гермес.

Приведенные в порядок участки важны для обеспечения транспортного сообщения между подмосковными муниципалитетами. Так, в Волоколамском округе дорожники трудились на участке от остановки «Носово» до границы с округом Клин и от села Болычево до границы с Можайским округом — это более 26 км. В Егорьевске заменили покрытие на 25,7 км дорог, 15,7 км из которых приходится на участок от села Саввино до деревни Иванцево в Орехово-Зуевском округе.

Сейчас на обновленных участках специалисты Мосавтодора продолжают обустраивать обочины и наносить разметку.

В 53 округах обновили муниципальные дороги. Наибольший объем работ выполнен в Раменском округе — 34 км на 71 участке. В рамках работ удалось обеспечить комфортный проезд к Раменскому колледжу, школе № 9 и медучреждениям. В Дмитровском округе отремонтировали 29 км на 53 участках, в Богородском округе — 25 км на 82 участках, в Коломне — 28 км на 83 участках, в Подольске — 28 км на 39 участках, а в Воскресенске — 26 км на 82 участках.

Полный перечень отремонтированных в 2026 году дорог размещен на сайте областного Минтранса.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяет вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

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