Суд арестовал жительницу Забайкалья после наезда на группу людей

Суд заключил под стражу жительницу поселка Новоширокинский после наезда на группу людей в селе Газимурский Завод, передает «Царьград» .

По материалам суда, женщина в состоянии алкогольного опьянения ночью намеренно направила автомобиль на нескольких человек. Об этом сообщил канал «Суды Забайкалья» в МАКС.

После наезда водитель скрылась. Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. После задержания выяснилось, что женщину ранее привлекали к административной ответственности и она систематически употребляет алкоголь.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемую под стражу. Меру пресечения избрали, чтобы исключить возможность побега или давления на участников дела.

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