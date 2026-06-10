В Электростали отметили 250-летие Большого театра в библиотеке

Юбилейное мероприятие к 250-летию Большого театра прошло 9 июня в Центральной городской библиотеке имени К.Г. Паустовского в Электростали. Гостям рассказали об истории театра, его легендах и провели мастер-класс по классическому танцу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным спикером вечера стала педагог-балетмейстер, руководитель театра балета «Далия», лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья Суровцева. Она познакомила гостей с историей Большого театра, его архитектурными особенностями и этапами становления. Отдельное внимание спикер уделила знаменитым постановкам и выдающимся танцовщикам, прославившим русское балетное искусство. Участники также узнали, как появились балетная пачка и пуанты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.