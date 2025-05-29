В Егорьевске пройдет фестиваль уличной культуры «Открытый город»

Традиционный фестиваль молодежной уличной культуры «Открытый город» пройдет в Егорьевске 7 июня в 15:00. Это ежегодное событие с участием поклонников, любителей и профессионалов в BMX, скутеринге, скейтбординге, хип-хопе, брейкинге и граффити, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участников ждет не только компания единомышленников и атмосфера уличной культуры и спорта, но и мастер-классы, показательные выступления коллективов, конкурсная программа, призы и многое другое.

«Уличный движ, энергия города, драйв и завораживающие выступления, андеграунд, искусство и воплощение творчества субкультур — все это «Открытый город», — сообщают организаторы фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.