В Егорьевске 21 марта пройдет фестиваль поэзии «Синица»

Фестиваль состоится в третий раз и традиционно объединит участников разных возрастов. Со сцены прозвучат стихи о России, любви и весне. В прошлом году в мероприятии приняли участие около 40 чтецов и поэтов, в том числе представители клуба егорьевских литераторов.

В 2026 году фестиваль пройдет в двух номинациях. В категории «Художественное слово» участники прочитают произведения поэтов с 1990 года до наших дней. В номинации «Авторское слово» прозвучат собственные сочинения конкурсантов.

«Фестиваль "Синица" — это реальная возможность проявить свои творческие способности. Он придуман для того, чтобы окружающие узнали о таланте рядом живущего, никому не известного стихотворца. Любите поэзию, читайте стихотворения дома, в библиотеке, на улице и даже на ходу, они сделают жизнь ярче, богаче и приятнее!» — рассказали организаторы.

Мероприятие пройдет по адресу: муниципальный округ Егорьевск, поселок Новый, дом 18. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.