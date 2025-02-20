В Египте нашли новую гробницу фараона впервые за 100 лет

Египетские и британские археологи обнаружили гробницу фараона Тутмоса II возле Луксора в Египте. Это первая подобная находка за 100 лет, сообщает Baza .

Изначально предполагалось, что в гробнице захоронена одна из жен правителя Египта. Однако археологии обнаружили мумию самого фараона Тутмоса II, который правил около 3500 лет назад.

В гробнице часть потолка оказалась цела. Она была окрашена в голубой цвет с желтыми звездами. Подобное оформление встречается только в гробницах фараона, утверждает занимавшийся раскопками археолог Пирс Литерленд. Ученый также рассказал, что после обнаружения мумии он расплакался от глубины чувств.

Подобную такую находку в последний раз совершали в 1922 году. Тогда была обнаружена гробница Тутанхамона, после чего пошли слухи о «проклятии фараонов». Однако современные ученые его не бояться, так как защищены от опасных бактерий и прочих угроз, которые могут таиться в гробницах.

Тутмос II — муж, а также сводный брат царицы Хатшепсут, которая была одной из немногих правящих Египтом женщин. Он также является предком Тутанхамона.

Ранее саркофаги возрастом 1,3 тыс. лет нашли при раскопках на юго-западе Франции. Всего их девять.