Саркофаги возрастом 1,3 тыс лет нашли при раскопках на юго-западе Франции

Девять саркофагов, возраст которых составляет около 1,3 тыс. лет, обнаружили в ходе археологических раскопок в городе Бордо, расположенном на юго-западе Франции, сообщает РИА Новости .

«Девять саркофагов эпохи Меровингов (первая династия франкских королей-ред.), датируемых с V по VIII век, были обнаружены во время предварительных раскопок», — пишет местная газета Figaro.

В статье отметили, что также городская археологическая служба обнаружила следы погребальных практик до XVII века. В числе них — 3 погребения в гробах, датируемых XI–XIII веками, и 4 погребения в земле и гробах, относящихся к XV–XVII векам. Всего было найдено от 20 до 30 могил.

Из материала следует, что в конце февраля археологические работы в Бордо будут усилены и продлятся несколько недель. Археологи надеются на ценные находки. Кроме того, весной городские власти планируют организовать экскурсии на место раскопок.

Ранее археологи в ходе исследования нашли все доказательства реального существования Адама и Евы, которые, согласно Библии, являлись первыми мужчиной и женщиной на Земле.