Ученые нашли «все доказательства» реального существования Адама и Евы

Археологи в ходе исследования нашли все доказательства реального существования Адама и Евы, которые, согласно Библии, являлись первыми мужчиной и женщиной на Земле, сообщает mk.ru .

Как пишет британская газета Daily Mail, Эдемский сад мог находиться на территории Месопотамии.

«В библейском повествовании не только говорится, что сад находился „на востоке“, то есть к востоку от Израиля, но также упоминаются реки Тигр и Евфрат, связанные с Эдемским садом», — заявил специалист по классической и библейской археологии из Университета Джорджа Вашингтона, профессор Эрик Клайн.

В статье отметили, что первая на Земле женщина, предположительно, жила около около 200 тыс. лет назад в Африке. Все живущие на планете люди могут являться ее потомками. При этом биологи утверждают, что Адам и Ева были лишь одними из живущих на земле людей.

При этом биолог из Вашингтонского университета Джошуа Свамидас утверждает об отсутствии доказательств, что все человечество не произошло от одной пары.

По его словам, нет никаких научных препятствий для того, чтобы у людей был общий предок, даже если популяция никогда не сокращалась до одной пары. При этом Свамидас добавил, что Homo Sapiens не были первыми людьми на Земле.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что православные христиане не боятся конца света, а ожидают второго пришествия Иисуса Христа.