Патриарх Кирилл: христиане не боятся конца света

Православные христиане не боятся конца света. Они ожидают второго пришествия Иисуса Христа, такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РБК .

По его словам, Христос «уничтожит зло». Глава Русской православной церкви (РПЦ) также отметил, что постоянные разговоры о начале ядерной войны вредят человеческой душе.

«Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы», — сказал патриарх Кирилл.

При этом глава РПЦ подчеркнул, что, несмотря на ожидание Иисуса Христа, не следует сидеть сложа руки. По его мнению, все равно нельзя просто наблюдать, как распространяется зло, и не предпринимать никаких действий по его устранению.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как РПЦ относится к смертной казни. Он отметил, что в Библии этот вид наказания не запрещался.